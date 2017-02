Wereldrecord Jepchirchir halve marathon

De Keniaanse Peres Jepchirchir heeft in de Verenigde Arabische Emiraten het wereldrecord op de halve marathon op haar naam gebracht. De 23-jarige atlete kwam in Ras al-Khaimah na 1.05.06 over de finish. 

Jepchirchir was daarmee drie seconden sneller dan haar landgenote Florence Kiplagat, die in 2015 in Barcelona tot 1.05.03 was gekomen. De nieuwe recordhoudster werd vorig jaar wereldkampioene op de halve marathon, maar kampte de laatste maanden van 2016 met een longontsteking. 

Bij de heren ging de overwinning naar Bedan Karoki, eveneens uit Kenia. De winnaar van zilver op de WK halve marathon (2016) en WK cross (2015) zegevierde in 59.10.