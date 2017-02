Golfdiplomatie is soms nodig om landen tot elkaar te brengen

Premier Abe van Japan is weer in de Verenigde Staten. Hij gaat vandaag op bezoek bij president Trump. Vlak na de presidentsverkiezingen in november ging Abe ook al bij Trump langs, bij hem thuis in de Trump Tower in New York.

De bondgenoten ontmoeten elkaar nu in het Witte Huis. En daarna spelen ze een partijtje golf in Florida, bij het buitenverblijf van Trump. Dat is misschien wel nodig om de relatie wat op te peppen, want Trump liet zich nogal negatief uit over Japan: dat zou het Amerikaanse handelstekort hebben veroorzaakt.

Golfdiplomatie is een beproefd middel in de internationale politiek. Al in 1957 speelde de grootvader van Abe -premier Kishi- golf met Trumps verre voorganger Eisenhower. Dat werd toen gezien als een diplomatieke doorbraak.