CDA: eigen risico omlaag, AOW omhoog

Het CDA vindt dat een groot deel van de ouderen de afgelopen jaren onevenredig is getroffen door bezuinigingen van het kabinet. De partij doet daarom een aantal verkiezingsbeloften aan deze groep, waaronder een verhoging van de AOW met 150 euro per jaar. Dit kan rond een miljard euro kosten.

Ouderen met een inkomen tot 36.000 euro krijgen wat het CDA betreft een belastingvoordeel van 116 euro per jaar. Ouderen die ziek zijn en verzorgd worden door mantelzorgers krijgen een korting op de eigen bijdrage. Hier trekt het CDA 100 miljoen euro voor uit.

Eigen risico

Ook moet er een overbruggingsregeling komen om mensen meer tijd te geven om financieel te wennen aan een hogere pensioenleeftijd. AOW'ers die met iemand gaan samenwonen om de ander te verzorgen moeten niet meer gekort worden op hun uitkering, vindt het CDA.

Verder wil het CDA het eigen risico voor de zorg verlagen van 385 naar 280 euro. Dit deel van het plan kost een miljard euro per jaar.

Het regent dure plannen

Het is opvallend dat de politieke partijen vlak voor de verkiezingen met plannen komen die veel geld kosten: de CDA-voorstellen zouden in totaal meer dan twee miljard euro kosten. Maar het is ook financieel te verklaren dat het nu dure plannen regent, zegt politiek verslaggever Joost Vullings.

"Het is misschien even wennen na jaren van crisis, maar het volgende kabinet kan echt fors gaan uitgeven", zegt Vullings. Na jaren van begrotingstekorten belanden we nu in een periode van begrotingsoverschotten.