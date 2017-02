Team De Bruin zoekt met talentenjacht naar perfecte bobsleeploeg

Over twee weken zijn de wereldkampioenschappen bobsleeën in het Duitse Königssee. Nederland doet mee, maar zal geen hoge ogen gaan gooien. Dat moet anders, vindt de Nederlandse bobsleebond.

En dus wordt er bij Team Ivo de Bruin gezocht naar nieuwe bobsleeërs die het team met het oog op de Olympische Spelen in Pyeongchang kunnen versterken. In Harderwijk was er donderdagavond een bijzondere test, met twee bijzondere deelnemers: discuswerper Erik Cadee en rugbyer Nickel Blankevoort.

Nieuw elan, harde eisen

De Bruin legt uit waarom hij op zoek is naar nieuw elan. "We moeten beter gaan presteren. We moeten harder gaan starten. We moeten voorin gaan eindigen. We moeten de top-12 bereiken in de World Cup-ranking. Dan moet je ongeveer elke week top-10 sleeën om binnen de top-12 te staan. En dan moet je gewoon top-10 starten. Dat doen we nu niet."