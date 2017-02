Uitvinder MRI, Nobelprijswinnaar Peter Mansfield, overleden

De Britse natuurkundige die aan de wieg stond van de MRI is overleden op 83-jarige leeftijd. Peter Mansfield kreeg in 2003 de Nobelprijs voor Geneeskunde, samen met de Amerikaan Paul Lauterbur.

Begin jaren zeventig ging Mansfield samenwerken met Lauterbur aan een revolutionaire 3D-scanner: magnetic resonance imaging. Ze wilden met behulp van magnetische resonantie afbeeldingen maken van inwendige organen, zonder dat er chirurgie of schadelijke röntgenstralen voor nodig waren.

Hoewel het na enkele jaren lukte het om een prototype te maken waarbij een vinger gescand kon worden, waren collega's sceptisch dat het apparaat groot genoeg gemaakt kon worden om het hele lichaam te onderzoeken. "Ik had geen twijfel, want mijn berekeningen voorspelden dat het kon", zei Mansfield eens.

Gevaarlijk?

Mansfield liet speciaal grote magneten ontwikkelen voor zo'n lichaamsscanner. In 1978 probeerde hij het apparaat op zichzelf uit, hoewel hij gewaarschuwd was dat het magnetische veld hartritmestoornissen of erger zou kunnen veroorzaken.

"Ik stapte tussen de magneten, die in een aluminium kist waren geplaatst. Het was stikdonker, omdat we in onze haast geen lampje hadden geplaatst. Ik gaf opdracht de machine even aan te zetten. Ik hoorde de magneten aangaan, maar er gebeurde verder niks, dus gingen we maar door."

Mansfield zou 50 minuten in het apparaat doorbrengen om een foto van zijn buik te maken. "Waar ik geen rekening mee had gehouden was dat de magneten warm werden, zo'n 50 graden. Ik moest mijn lichaam dus heel stil houden. Ik kwam letterlijk druipend van het zweet naar buiten. Oververhitting bleek dus een groter probleem dan het magnetische veld."