Appartementencomplex Lelystad ontruimd om brand

In de Zuiderzeewijk in Lelystad heeft vannacht een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex. Negen woningen werden ontruimd.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Kort na het uitbreken van de brand arresteerde de politie een van de bewoners van het gebouw. Het is nog niet bekendgemaakt waar de man van wordt verdacht, meldt Omroep Flevoland.

Het vuur brak rond 23.45 uur uit in het pand aan de Blauwe Slenk. Er werden drie blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet om de brand te bestrijden. Drie kwartier later werd het sein brand meester gegeven. Er zijn meerdere appartementen beschadigd geraakt.

Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Alle bewoners van het complex hebben elders onderdak gevonden.