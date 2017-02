Grote groep artsen tegen euthanasie bij demente ouderen

Een groep van 220 artsen spreekt zich via een advertentie in de NRC uit over euthanasie bij demente ouderen. De artsen vinden euthanasie onwenselijk als die voornamelijk berust op een wilsverklaring die demente ouderen niet meer kunnen bevestigen. Onder de ondertekenaars van de advertentie zitten ook SCEN-artsen die patiënten begeleiden bij euthanasie.

Met de advertentie willen de artsen een nieuwe discussie starten over dit onderwerp. In 2015 is drie keer sprake geweest van euthanasie bij ernstig demente ouderen. Volgens initiatiefnemer en ouderenpsychiater Boudewijn Chabot moeten deze zaken worden voorgelegd aan de rechter, om te beoordelen of er wel zorgvuldig gehandeld is.