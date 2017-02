'Van misbruik verdachte leraar Cheiderschool blijft zwijgen'

Ephraim S., de van misbruik verdachte oud-leraar van de orthodox-joodse Cheiderschool in Amsterdam, weigert met politie en justitie te praten. Dat meldt Het Parool. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt S. van het misbruiken van zes minderjarige leerlingen.

Vandaag was de eerste pro-formazitting in de Amsterdamse rechtbank. S. en zijn advocaat waren allebei niet aanwezig. Het OM had vooraf gezegd dat S. een verklaring af wilde leggen.

S. zou twee kinderen van onder de twaalf seksueel hebben misbruikt. Met vier andere leerlingen, die jonger waren dan zestien, zou hij ontuchtige handelingen gepleegd hebben. Dat zou zijn gebeurd in een kamertje op de school, waar hij de leerlingen mee naartoe nam voor zogenaamde massages.

Toen het misbruik aan het licht kwam, werd de leraar ontslagen door de Amsterdamse school en vertrok hij naar Israël. Daar ging hij opnieuw aan het werk op een basisschool en bood hij zich aan voor bijlessen.

Uitlevering

Advocaat Margreet de Boer zegt tegen de krant dat S. uit Nederland kon vertrekken, omdat er een lange periode zat tussen de eerste meldingen van misbruik en de aangifte door de Cheiderschool. Ook zouden de ouders aanvankelijk alleen te horen hebben gekregen dat S. was ontslagen, zonder dat hiervoor een reden werd gegeven.

In 2014 heeft het OM Israël om uitlevering gevraagd. Omdat S. zowel de Nederlandse als de Israëlische nationaliteit heeft en Israël niet zomaar onderdanen uitlevert, werd hier pas in het najaar van 2016 gehoor aan gegeven.

Het OM wil de zaak snel inhoudelijk behandelen, maar die behandeling loopt mogelijk vertraging op. De krant schrijft dat de advocaat van S. nog getuigen en deskundigen wil horen, maar dat dit door zijn drukke agenda pas op zijn vroegst begin april mogelijk is.

De Cheiderschool wil niet reageren zolang de zaak nog wordt behandeld.