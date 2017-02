Kremlin noemt angst voor beïnvloeding verkiezingen 'hysterie'

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de angst in Nederland dat Russische hackers de verkiezingsuitslag willen beïnvloeden een uiting van gekte. "Kabinetsleden doen in toenemende mate actief mee aan deze door de media versterkte hysterie, terwijl er geen enkel bewijs voor is", zei Kremlin-woordvoerder Maria Zacharova.

De ministers Plasterk en Koenders zeiden vorige maand dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor Russische hacks, maar dat Nederland daar wel alert op is. Premier Rutte beaamde dat. "Nederland is geen eiland, we zijn allemaal verbonden met internationale netwerken", zei hij.

Ook het voormalige hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, James Clapper waarschuwde eerder voor beïnvloeding van de verkiezingen door Russische hackers. Hij zei in een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres dat ook Nederland een doelwit is.