Inwoners bevrijd Mosul proberen herinnering aan IS-bewind te vergeten

In Oost-Mosul pakken de inwoners na de bevrijding van Islamitische Staat het gewone leven weer langzaam op. Winkels en restaurants openen hun deuren weer, huizen worden opgeknapt en de kinderen gaan weer naar school.

2,5 jaar was IS hier de baas. Wat dat voor de inwoners betekende laat goudsmit Ziyad Abu-Omar zien aan een verslaggever van de Oostenrijkse zender ORF, die hij rondleidde in de stad.

Hij vertelt hoe wreed IS was. "In de laatste fase van de strijd, toen ze wisten dat ze de langste tijd in Mosul hadden gehad, schoten ze elke dag een gevangene dood op straat en lieten hem daar liggen. Het was een manier om mensen te bedreigen en bang te maken", zegt hij.

Geluk

Omar rijdt naar een hoofdkwartier van IS dat gebombardeerd werd door het Iraakse leger en helemaal is uitgebrand. De IS-strijders dwongen de familie van wie het huis was om er ook te blijven wonen als een soort menselijk schild. "Ze hadden geluk dat ze een paar minuten voor de bom afging het huis hadden verlaten", vertelt hij.

Buiten staat een vrouw die in het huis woonde. "Wij hebben helemaal niets meer", vertelt ze. Ze wil het huis laten herbouwen, maar er is geen geld. Ook de taxi van haar man, die de enige bron van inkomsten vormde, is verwoest.