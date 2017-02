Speech Zuma in Zuid-Afrikaans parlement verstoord door oppositie

Agenten en militairen paraat

Buiten het parlement in Kaapstad waren zo'n 6000 agenten en ruim 400 militairen op de been, omdat er ongeregeldheden werden verwacht. Buiten het gebouw raakten aanhangers van de EFF en het ANC slaags. De politie zette flitsgranaten in om ze uit elkaar te drijven.

Het besluit militairen toe te voegen aan de politiemacht in Kaapstad voorafgaand en tijdens zijn speech, is Zuma op veel kritiek komen te staan. Het was de grootste veiligheidsoperatie in jaren in Zuid-Afrika. In het verleden waren er vaker gewelddadige protesten buiten het parlement.