Royston Drenthe (29) stopt met voetballen

Eén interland

Drenthe begon zijn profloopbaan in 2006 als linksback bij Feyenoord. Hij verliet de club al in 2007 na een geslaagd EK bij Jong Oranje voor een avontuur bij Real Madrid. Daar stond hij vijf jaar onder contract, maar grote successen bleven uit.

Hij speelde ook in Engeland, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. De verdediger kwam één keer uit voor het Nederlands elftal, in 2010. Toen kwam hij in een oefenduel met Turkije tien minuten voor het einde het veld in als vervanger van Rafael van der Vaart.