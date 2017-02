Kennisinstituut: dyslexie komt niet door slecht onderwijs

Volgens het NKD is het aantal kinderen met dyslexie in het basisonderwijs als jaren stabiel tussen de 7 en 8%. Ongeveer de helft van hen heeft ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) waarbij er meer aan de hand is dan een leerstoornis. Zij hebben meestal extra zorg nodig.

Het instituut wijst erop dat kinderen die op de basisschool niet snel genoeg zijn met de taalontwikkeling via protocollen eerst uitvoering op school worden begeleid. Levert dat niet genoeg resultaat op, dan kan een specialistisch onderzoek volgen door een erkend instituut. Blijkt een kind dyslectisch te zijn, dan volgt een aanvullende behandeling.

Voor deze groep kinderen geldt dat ze voortdurend bezig moeten zijn met taal en lezen, omdat de vaardigheid snel weer achteruit gaat.

Voortgezet onderwijs

Het NKD signaleert dat er wel een probleem is in het voortgezet onderwijs. Als kinderen daar niet goed kunnen meekomen, zijn er ouders die een psycholoog of een andere behandelaar inschakelen. Die constateert bijvoorbeeld een vorm van ADHD. Met die verklaring krijgt een leerling geen extra tijd om een proefwerk te maken, wel met een dyslexieverklaring.

Het kwaliteitsinstituut is het eens met het ministerie van Onderwijs dat paal en perk probeert te stellen aan dit soort onterechte dyslexieverklaringen. Behandelaars zouden een keurmerk moeten hebben om dit soort verklaringen uit te geven.

De rector Fons Vitae Lyceum in Amsterdam, David Asser, hoopt ook dat er keurmerken komen.