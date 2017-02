Rabobank: nexit zou desastreus zijn voor onze economie

"Nederland is enorm verknoopt met de rest van de EU", licht Baarsma toe. "Wij hebben een hele kleine thuismarkt, de rest van de EU is onze afzetmarkt." Ook worden er veel goederen via Nederland weer doorgevoerd. Die handel gaat voor een groot deel via onze haven in Rotterdam.

Als het ineens veel moeilijker wordt om de rest van Europa te betreden, dan zal niet alleen de werkgelegenheid in de havens afnemen, voorspelt Baarsma. "Ook de werkgelegenheid in de rest van het land. Wij verdienen veel met elkaar aan de export, dat zal afnemen. Dus we hebben minder geld voor onderwijs, minder voor zorg."

Sterkere kernunie

Er is nog een laatste scenario denkbaar volgens de Rabobank, een soort middenweg. De onenigheid binnen de unie blijft bestaan, maar in plaats van met slaande ruzie uit elkaar te gaan, houden de lidstaten het hoofd koel. Ze besluiten de EU op te splitsen, maar werken samen om de schadelijke gevolgen te beperken.

In dat geval blijft er een kernunie over, die sterk samenwerkt en meer bevoegdheden krijgt van leden. De achterblijvende landen werken alleen nog op afzonderlijke onderwerpen samen, zoals bijvoorbeeld militair. Nederland gaat er niet aan onderdoor. Hoewel dit niet zo gunstig zal uitpakken als diepere Europese samenwerking, zal de economische groei uiteindelijk hoger zijn, en de werkloosheid lager dan in het 'doormodderen'-scenario.

Welke kant het op zal gaan met Europa, zal komende tijd door kiezers en politici bepaald worden. Volgens de Rabobank-economen zullen de komende vijf jaar "de belangrijkste politieke keuzes worden gemaakt die de toekomst van ons continent bepalen."