Turkse militairen gedood bij Russisch bombardement in Syrië

Russische bommenwerpers hebben per ongeluk een gebouw met Turkse militairen gebombardeerd in het noorden van Syrië. Daarbij zijn drie Turken gedood, elf anderen raakten gewond, zegt het Turkse leger in een verklaring.

Het incident gebeurde bij de plaats al-Bab, dat in handen is van Islamitische Staat. De Russische president Poetin heeft spijt betuigd voor de actie en zijn condoleances overgebracht aan de Turkse president Erdogan. Rusland en Turkije onderzoeken het incident onafhankelijk van elkaar.

Relatie Rusland-Turkije

De relatie tussen Turkije en Rusland was de laatste tijd juist weer verbeterd. Beide landen lagen maandenlang met elkaar in de clinch, nadat in 2015 Turkse F-16's een Russisch gevechtsvliegtuig hadden neergehaald boven de Turks-Syrische grens.

Poetin legde vervolgens economische sancties op aan Turkije; zo verbood hij Russische reisbureaus om vluchten naar Turkije uit te voeren. Daardoor liep het land miljoenen Russische toeristen mis.

Eind juni werd de ruzie bijgelegd toen Erdogan zijn excuses aanbood voor het neerhalen van het gevechtsvliegtuig.