Haase verliest in tiebreak van Troicki, ook Thiem onderuit

Het is Robin Haase bij het ATP-toernooi van Sofia net niet gelukt zich te verzekeren van een plek in de kwartfinales. In de tweede ronde verloor de beste Nederlander in de tiebreak van de derde set van de Serviër Viktor Troicki, de nummer negen van de plaatsingslijst: 6-2, 4-6, 6-7 (3).

De start van Haase was voortvarend: hij nam direct een 3-0 voorsprong, liep uit naar 5-2 en brak de foeterende Troicki, de nummer 37 van de wereld, in de achtste game voor de tweede keer. Een knappe zege van de mondiale nummer 57 leek in de maak.

Kantelen

Vroeg in de tweede set liet Haase echter kansen op een break liggen en beetje bij beetje kantelde de wedstrijd. In de beslissende set repareerde Haase in de beginfase nog een break achterstand, maar in de tiebreak kostten een handvol onnodige fouten - na een 1-0 voorsprong keek Haase binnen een mum van tijd tegen een 4-1 achterstand aan - de 29-jarige Nederlander de zege.

Vorig jaar strandde Haase in Sofia in de openingsronde; hij verloor van de Tsjech Lukas Rosol. Volgende week doet Haase op basis van een wildcard mee aan het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam.