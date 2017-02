Parijs wil een glazen wand rond de Eiffeltoren

De gemeente Parijs heeft details bekendgemaakt over plannen om de Eiffeltoren beter te beveiligen. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een glazen wand te bouwen, zodat het monument volledig zichtbaar blijft voor het publiek. De kosten van de afzetting bedragen ongeveer 20 miljoen euro.

Er staan nu hekken rond de toren. Die werden geplaatst voor het EK voetbal van 2016. Vorige maand werd al bekend dat de gemeente een permanente afzetting bij de Eiffeltoren wil.

Het idee is om glazen panelen van 2,5 meter hoog te plaatsen. De anti-terrorismemaatregel moet nog wel worden goedgekeurd door een speciale commissie en het ministerie van Milieu.

De afzetting moet helemaal rond de toren komen, langs de Quai Branly, de Avenue Gustave Eiffel en de aangrenzende parken (zie kaart hieronder).