Kramer pakt achtste wereldtitel op 5.000 meter

Snelle tijden

Kramer is vooral tevreden over het gevoel dat hij overhield aan zijn rit. En niet perse aan zijn snelle tijd. "Het geeft wel een beetje een vertekenend beeld. Je hebt natuurlijk gewoon wind in de rug", zegt Kramer, die daarbij doelt op de windblazers die in de Zuid-Koreaanse ijshal hangen.

Voordat Kramer aan de bak moest, zette Peter Michael een scherpe tijd neer: 6.11,67. Douwe de Vries reed vierde tijd: 6.13,70. Dat betekende een persoonlijk record voor de ploeggenoot van Kramer.

Ted-Jan Bloemen, winnaar van de laatste wereldbeker in Berlijn, probeerde in de slotrit ook nog om in de buurt van de medailles te komen. Hij startte voortvarend, maar stortte vervolgens in. De Nederlander die sinds 2014 uitkomt voor Canada moest genoegen nemen met een vijfde plaats.