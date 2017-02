Proces in Suriname over Decembermoorden opnieuw vertraagd

In Suriname heeft het proces over de Decembermoorden opnieuw vertraging opgelopen. Het uitstel is ontstaan door het hoger beroep dat is ingediend door het Openbaar Ministerie tegen het besluit van de krijgsraad om het proces te hervatten.

President Bouterse had het OM opgedragen het proces stop te zetten, maar de krijgsraad besliste anders. Die besloot eind januari dat het proces doorgaat, met als argument dat een eenmaal begonnen vervolging moet worden afgerond.

Het Hof van Justitie in Paramaribo behandelt het hoger beroep. De voorzitter van de krijgsraad heeft het proces nu stilgelegd tot er een uitspraak van het hof is.

Hoofdverdachte

De Decembermoorden dateren van 1982. Het regime van toenmalig legerleider Bouterse bracht toen 15 tegenstanders om het leven in Fort Zeelandia. Officieel zijn de slachtoffers neergeschoten bij een vluchtpoging. Bouterse was twee jaar eerder aan de macht gekomen via een coup.

Bouterse, die als hoofdverdachte geldt en sinds 2010 president van Suriname is, wilde de vervolging van de verdachten stopzetten door middel van de omstreden Amnestiewet, die door het parlement werd goedgekeurd. Volgens Bouterse brengt het proces de staatsveiligheid in gevaar.