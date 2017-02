Onrust houdt aan bij tennisbond: Thung stapt op als voorzitter

Rolf Thung heeft besloten af te treden als voorzitter van de KNLTB. De 65-jarige Thung stond zes jaar aan het roer bij de tennisbond. Bestuurslid Eric Wilborts neemt als vice-voorzitter zijn taken waar tot er een opvolger is gevonden.

"Ik merkte dat mijn uiterste houdbaarheidsdatum rap aan het naderen was. De KNLTB heeft een sterke ontwikkeling door moeten maken om relevant te blijven voor de tennisser", aldus Thung in een verklaring.

"Er zijn veel verbeteringen doorgevoerd en voor een aantal projecten zijn de fundamenten gelegd, waaronder vernieuwing binnen de competitie en ICT. Nu is het juiste moment aangebroken om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter."

Thung maakte zich ook sterk voor het Nationaal Tennis Centrum, een nieuw landelijk tenniscentrum waarvoor de plannen inmiddels in een vergevorderd stadium zijn. Ook was hij verantwoordelijk voor het betrekken van ex-topspelers en -coaches in de organisatie en de samenwerking met tennisscholen.