Keniaanse rechter verbiedt sluiting mega-vluchtelingenkamp

Het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, het Dadaab-kamp in Kenia, hoeft niet dicht. Een rechtbank in Kenia heeft geoordeeld dat het voornemen van de Keniaanse overheid in strijd is met de grondwet en met internationale verdragen.

In Dadaab, een vluchtelingenkamp langs de grens met Somalië, verblijven 200.000 mensen, merendeels Somaliërs. De regering in Nairobi besloot vorig jaar dat alle vluchtelingen uit Dadaab terug moeten naar Somalië. Daar zou de VN voor hen een nieuw kamp moeten inrichten.

Volgens de autoriteiten schuilen terroristen van de al-Shabaab-beweging in het kamp en ronselen ze daar nieuwe rekruten. Ook zouden de terroristische aanslagen in Kenia de afgelopen jaren vanuit Dadaab zijn gepleegd.

Verzet

Somalië, de VN en mensenrechtenorganisaties kwamen direct in het geweer tegen de aangekondigde maatregel.

De rechter oordeelde vanmorgen dat sluiting gelijkstaat aan discriminatie en dat vluchtelingen niet teruggestuurd mogen worden naar een oorlogsgebied. Somalië kampt al decennialang met burgeroorlogen en is volgens de internationale gemeenschap niet in staat grote aantallen vluchtelingen op te vangen.