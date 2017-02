Hoogwerkerdrama Oosterwolde: dood door roekeloosheid

De man die de hoogwerker in Oosterwolde bestuurde, wordt dood door roekeloosheid ten laste gelegd. Vandaag is de rechtszaak begonnen over het ongeval in mei 2015, waarbij een toeschouwer om het leven kwam. Ook raakten elf mensen gewond toen de zogeheten verreiker met vijf volwassenen en acht kinderen in het bakje kantelde.

De man mocht tijdens een oldtimershow wel met de hoogwerker rijden, maar was niet bevoegd om deze te bedienen. Bovendien hield hij zich niet aan de voorschriften voor veilig werken. Zo was de ondergrond (een grasveld) niet verstevigd en was het werkterrein niet afgebakend.

Te zwaar

Hij bracht de bak tot zo'n 20 meter hoogte. Onaanvaardbaar hoog, volgens de officier van justitie. Bovendien was de bak veel te zwaar beladen: terwijl een maximum van 300 kilo belasting is toegestaan, wogen de dertien inzittenden van het bakje samen minstens 700 kilo.

Daarnaast zaten die mensen niet in de gordel. Het waarschuwingssignaal bleek afgeplakt.

Volgens Omroep Gelderland wilde de bestuurder mensen een plezier doen. De advocaat van de verdachte noemt hem "iemand met een beperkt verstandelijk vermogen."