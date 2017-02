Energieprijzen stoten de inflatie omhoog

De inflatie is in de maand januari als een komeet omhoog geschoten. De prijzen liggen 1,7 procent hoger dan vorig jaar, dat is voor het eerst in 3,5 jaar. In de afgelopen vijftien jaar is het maar één keer eerder voorgekomen dat de prijzen voor consumenten in korte tijd zo hard stijgen. In december bedroeg de inflatie nog een procent.

De oorzaak is uitzonderlijk. De belangrijkste aanjager van het hogere prijspeil is de brandstofprijs en dat komt niet als een verrassing. De 'energiebubbel' zat eraan te komen.