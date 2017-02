Blokker sloot in twee jaar 50 filialen

In twee jaar tijd heeft Blokker in Nederland in stilte 50 filialen gesloten. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureau Locatus op verzoek van de NOS heeft samengesteld. Blokker kondigde in 2015 en 2016 twee reorganisatieronden aan, waarbij zo'n 800 banen zouden verdwijnen. Het bedrijf sprak toen tegen dat er ook winkels gesloten zouden worden.

Maar uit de cijfers blijkt dat er wel degelijk Blokkers dicht gaan. Tot een paar jaar geleden steeg het aantal Blokkers, naar een piek van 599 begin 2014. Een jaar later waren dat er drie minder, 596. Daarna daalde het aantal filialen harder: naar 575 begin 2016, en 546 begin dit jaar.

Onrendabele winkels

"Wij kijken altijd naar welke winkels levensvatbaar zijn en welke niet", zegt een woordvoerder van moederbedrijf Blokker Holding in een reactie. "Het is geen geheim dat in de hele winkelbranche het aantal winkels daalt. We zouden geen goede retailer zijn als we structureel verlieslatende filialen open zouden laten."

Blokker investeert momenteel miljoenen in de ombouw van 450 filialen. Ze krijgen een nieuwe look en indeling. Zo'n 140 van de 450 filialen zijn nu omgebouwd. Bij de aankondiging van die operatie vorig jaar, wilde Blokker niet zeggen wat er met de 150 overige filialen ging gebeuren.

Ook nu is daar nog geen beslissing over gevallen. "De ombouw gebeurt gefaseerd, we hebben nog niet bepaald welke winkels allemaal worden omgebouwd", aldus de woordvoerder. "Dit is ook afhankelijk van vastgoedcontracten en dergelijke. In de retail kan je nooit zo ver vooruitkijken."

De keten heeft het de laatste jaren moeilijk. Net als veel andere winkelketens ondervindt Blokker veel concurrentie van webshops. In 2014 en 2015 leed moederbedrijf Blokker Holding verlies. Eerder deze week kondigde het bedrijf aan in België 69 Blokker-filialen te sluiten.