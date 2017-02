WK afstanden: elf feiten op een rij

De jongste deelnemer: Kim Min-sun (17)

Er zit 29 jaar verschil tussen KC Boutiette en de jongste deelnemer in Gangneung: Kim Min-sun, die in 1999 is geboren en nu nog 17 is. De Zuid-Koreaanse schaatsster staat op de startlijst van de 500 meter en is reserve voor de 1.000 meter.

Van Dijk: "Min-sun zou wel eens tot heel speciale dingen in staat kunnen zijn, want ze reed vorig jaar al onder de 38 seconden, 37,87 om precies te zijn. Dat was in Salt Lake City en dat is daar op zich niet zo'n bijzondere tijd, maar wel als je beseft dat ze toen pas 16 jaar was!"