Kassa: een schone bips dankzij de toilet-douche voor ouderen

Trapliften, douches zonder drempels, in hoogte verstelbare bedden en niet te vergeten – de nieuwste innovatie – douchetoiletten: ze hebben het allemaal in een woonwinkel met artikelen speciaal voor ouderen.

"Wat dat is, een douchetoilet? Dat reinigt het onderlichaam met een straal op lichaamstemperatuur zonder dat men moeilijke bewegingen hoeft te maken. En de föhn droogt de onderkant. Heel belangrijk voor ouderen. Het geeft een gevoel van frisheid en hygiëne. Niets is zo erg als te moeten vragen aan iemand: wil je mijn bips even afvegen? Nu kunnen hulpbehoevende ouderen dat zelf."

Gouden handel

Gerwin Mulder van Well-Fair in Nunspeet zegt dat zijn bedrijf 25 jaar geleden al een bewuste keus heeft gemaakt: de keuze voor senioren die langer thuis willen blijven wonen. "En vergeet niet: volgens het CBS is in 2019 de helft van de bevolking 50-plus."

Met andere woorden: klandizie genoeg de komende jaren, ook al doordat de overheid het thuiswonen stimuleert. Het zijn vooral dit soort woonwinkels – winkels die een duidelijke keuze maken – die profiteren van het aantrekken van de economie.

Volgens vanochtend door de brancheorganisatie Inretail gepubliceerde cijfers, hebben woonwinkels afgelopen jaar hun omzet met gemiddeld 7,4 procent zien toenemen. Maar winkels die zich richten op een speciale doelgroep, zoals ouderen, doen het nóg beter; het is gouden handel.

Vestigingsplaats

Maar ook de vestigingsplaats speelt een rol. Winkels in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag deden het uitstekend. Met 13,5 procent ligt de verkoop van deze zaken fors hoger dan het landelijk gemiddelde.