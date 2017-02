227 miljoen dollar smartengeld na instorten gebouw Philadelphia

De nabestaanden van 19 mensen die omkwamen of gewond raakten bij het instorten van een gebouw in de Amerikaanse stad Philadelphia, krijgen in totaal een schadevergoeding van 227 miljoen dollar (212 miljoen euro).

Dit is volgens de advocaten van de slachtoffers het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in de staat Pennsylvania is uitgekeerd. De schikking werd getroffen na een proces van vijf maanden.

Zes mensen werden gedood en dertien mensen raakten gewond toen het gebouw in juni 2013 instortte, nadat er op ondeskundige wijze sloopwerk was uitgevoerd. Het pand werd van binnenuit gesloopt in plaats van etage voor etage, waardoor de muren geen steun meer hadden.

Leger des Heils

De eigenaar van het gebouw, een speculant uit New York, had een vrachtwagenchauffeur en enkele andere ongeschoolde slopers ingehuurd. Twee van hen zitten intussen lange gevangenisstraffen uit wegens dood door schuld.

De jury van de rechtbank acht, naast de speculant, ook het Leger des Heils schuldig aan de tragedie. De liefdadigheidsorganisatie had een winkel naast het ingestorte gebouw, die werd bedolven onder een muur. Ondanks diverse waarschuwingen over het gevaarlijke sloopwerk had het Leger des Heils de winkel niet gesloten voor klanten.

Een advocaat van de nabestaanden noemt de megaschikking "een krachtige waarschuwing" aan het adres van bedrijven die levens in gevaar brengen door het niet al te nauw te nemen met veiligheidsvoorschriften.