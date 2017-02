Politie zoekt mannen die slachtoffer werden van seksdate-vrouwen

De politie in Amsterdam is op zoek naar slachtoffers van twee jonge vrouwen die mannen misleidden met een seksdate om ze vervolgens te beroven. Ze legden contact met hun slachtoffers via de datingsite Badoo. Op de locatie van de date werden ze beroofd door één of meerdere mannelijke handlangers.

De twee vrouwen van 19 en 21 zijn inmiddels aangehouden. De politie heeft maar één aangifte binnen, maar uit het onderzoek blijkt dat er meer slachtoffers moeten zijn.

De politie vermoedt dat andere mannen uit schaamte geen aangifte durven doen. De politie hoopt dat ze daar overheen durven te stappen en belooft discretie na aangifte.