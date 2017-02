Vormer grijpt naast Gouden Schoen in België

De Colombiaan José Izquierdo is woensdagavond gekozen tot de beste speler van België. De aanvaller van Club Brugge kreeg daarom de Gouden Schoen overhandigd. Ruud Vormer (Club Brugge) en Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) waren ook genomineerd voor de ereprijs. Vormer eindigde uiteindelijk als derde in de verkiezing.

Slechts twee keer won een Nederlandse speler de Gouden Schoen in België: in 1975 Johan Boskamp (RWD Molenbeek) en 1976 Rob Rensenbrink (Anderlecht).

Michel Preud'homme werd gekozen tot Coach van het jaar. De oud-trainer van FC Twente werd met Club Brugge in 2016 landskampioen.

Kevin De Bruyne werd voor de tweede keer op rij gekozen tot beste Belgische speler in het buitenland. De Bruyne is een van de sterren in de Premier League bij Manchester City.

Leon Bailey werd gekozen tot talent van het jaar. De Jamaicaan stapte vorige week over van Racing Genk naar Bayer Leverkusen.