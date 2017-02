Provinciale Staten willen meer recreatie in Oostvaardersplassen

Provinciale Staten in Flevoland willen dat wordt onderzocht hoe de Oostvaardersplassen geschikt kunnen worden gemaakt voor meer recreatie. Gedeputeerde Staten moeten voor juli met een voorstel daarvoor komen. Daarin moet ook staan voor hoeveel grote grazers er ruimte en voedsel is in het natuurgebied.

Een meerderheid van de Staten stemde vandaag in met een voorstel van de VVD en de SGP in Flevoland. De partijen zeggen dat het gebied is kaalgevreten door grote kuddes grazers. De VVD en SGP gaven eerder al aan dat het aantal grote grazers flink naar beneden moet. Volgens Jan de Reus van de VVD is het dierenwelzijn aangetast en is het gebied onaantrekkelijk geworden voor bezoekers.

Recreatie

Waar de dieren naartoe moeten die uit het gebied weg worden gehaald, is nog onduidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het doodschieten van de dieren is voor een aantal partijen geen optie.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) heeft gezegd dat hij juridisch laat toetsen wat er in het gebied wel en niet mag. De Oostvaardersplassen vallen onder Natura2000, een netwerk van Europese natuurgebieden.

Grote zorgen

Vogelbescherming Nederland maakte zich van tevoren al grote zorgen over het plan. De organisatie wees op het internationale belang van de Oostvaardersplassen met meer dan dertig zeldzame vogelsoorten. Met twintig van die soorten gaat het volgens de Vogelbescherming niet goed. Die dieren zouden zich moeten kunnen herstellen. Maar minder grote grazers en meer toeristen in het gebied zouden het natuurherstel in de weg staan.