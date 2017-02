Google zet Aletta Jacobs in het zonnetje op haar geboortedag

Thorbecke

Aletta Jacobs (1854-1929) wilde als meisje niets liever dan arts worden, maar op universiteiten waren alleen jongens welkom. Zo'n tweehonderd jaar eerder had Anna Maria van Schurman (1607-1678) toestemming gekregen om vanachter een gordijn colleges van de universiteit in Utrecht volgen, maar een examen afleggen zat er voor Van Schurman niet in.

Jacobs mocht dat uiteindelijk wel. Nadat zij premier Thorbecke had gevraagd of zij 'academische lessen' mocht volgen, werd ze in 1871 voor een jaar toegelaten tot de Rijksuniversiteit Groningen. Ruim zes jaar later studeerde zij af als eerste vrouw in Nederland. Na haar promotie, in 1879, vertrok zij naar Engeland om zich te specialiseren tot vrouwen- en kinderarts.

In Londen maakte zij kennis met feministen die opkwamen voor het vrouwenkiesrecht. Na terugkeer naar Nederland ging ook zij zich daarvoor inzetten. Het vrouwenkiesrecht werd in Nederland in 1919 ingevoerd.