Beruchte Britse pedofiel levenslang in cel

Een gepensioneerde Britse docent is in Groot-Brittannië veroordeeld tot dertien keer levenslang voor het misbruiken van ten minste elf jongens tussen de 11 en 15 jaar oud. Hij moet van de Britse rechter minimaal 16 jaar achter de tralies zitten.

De man werd gearresteerd in Spanje na een tip van de Nederlandse politie. Agenten hadden bij een onderzoek naar een misbruikzaak in Nederland een spoor gevonden naar een computer in Alicante. Daar kon Frost worden aangehouden.

De man heeft ruim dertig jaar lang jongens misbruikt. Hij begon toen hij leraar Engels was op een middelbare school. In het begin van de jaren 90 werd hij al een keer veroordeeld. Na een tweede veroordeling ontvluchtte hij in 1998 Groot-Brittannië en kwam vervolgens in onder andere Frankrijk, Spanje en Nederland terecht.

Onder schuilnamen woonde hij daarna in Thailand, waar hij zijn praktijken voortzette. Toen de Thaise autoriteiten in 2013 lucht kregen van de misdaden vertrok hij naar Spanje. In 2015 werd hij opgepakt.