Gevangene heeft wapen met munitie in zijn cel

De politie heeft bij het doorzoeken van een cel in de gevangenis Ter Peel in Evertsoord een vuurwapen gevonden en munitie. De cel werd doorzocht nadat de gedetineerde was aangehouden. De man van 28 zat al een gevangenisstraf uit van 15 jaar. Hij werd nu aangehouden op verdenking van het plegen van drie gewapende overvallen in Geleen, Someren en Overloon.

Bij de overval in Geleen, op Eerste Kerstdag, drongen twee mannen een supermarkt binnen. Ze bedreigden het personeel met een wapen. Bij de tweede overval, op 14 januari in Someren, overvielen twee mannen een filiaal van winkelketen Kruidvat. Ook daar werd gedreigd met een vuurwapen. Op 20 januari was er een gewelddadige overval op een vakantiepark in Overloon. Twee mannen duwden de aanwezigen bij de receptie op de grond en bedreigden hen met een vuurwapen.

Weekendverlof

De verdachte had al een deel van zijn gevangenisstraf uitgezeten en was daarom in oktober overgeplaatst naar een halfopen inrichting. In het weekeinde mocht hij, met een enkelband om, met verlof. Alle drie de gewapende overvallen zijn gepleegd op een moment waarop hij op weekendverlof was. De politie heeft ook de auto van de verdachte doorzocht, en daarin is een kalasjnikov gevonden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen is een intern onderzoek gestart naar de gang van zaken in de gevangenis Ter Peel.