Thialf decor van nieuwe strijd ijshockeytitel

Een primeur in ijshockeyland. Dit jaar heeft de titelstrijd plaats in één weekend tussen de beste vier clubs van Nederland. Plaats van handeling is Thialf.

De clubs die aan de eerste zogeheten Final Four meedoen zijn Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Heerenveen. De eerste halve finale gaat op zaterdag 25 februari tussen Eindhoven en Den Haag.

Sport op de kaart zetten

Voorheen werd de titel nog uitgereikt aan het team dat het verste kwam in de playoffs om de Beneliga. "We willen meer evenementen organiseren om de sport beter op de kaart te zetten voor fans, media en sponsoren. De Final Four is zo'n evenement", aldus bondsdirecteur Rob van Rijswijk.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe opzet jaarlijks terugkeert, waarbij de locatie jaarlijks in overleg met de clubs wordt bepaald.