'Geen Liga, geen Champions League, dan maar de Copa'

Voor Jasper Cillessen ging dinsdagavond een wens in vervulling. De doelman had een belangrijk aandeel in het gelijkspel tegen Atlético Madrid, waardoor Barça in de finale van de Copa del Rey staat. "Toen ik hier kwam, heb ik gezegd: speel ik niet in La Liga en de Champions League, dan wil ik de Copa del Rey winnen. Dat kan nog steeds"

"Dit voelt super", zei de doelman. "Voor de wedstrijd zei ik al tegen mijn ouders en vriendin dat we niet zouden verliezen. Dat is gelukt."

Barcelona plaatste zich voor de finale van de Copa del Rey door Atlético Madrid uit te schakelen. De 28-voudig bekerwinnaar had in de halve eindstrijd genoeg aan een 1-1 gelijkspel in Camp Nou na de 2-1 uitzege in Madrid.

Enrique lovend over Cillessen

Cillessen, die aan het begin van het seizoen overkwam van Ajax, moet bij Barcelona meestentijds genoegen nemen met een plaats op de bank. De Duitser Marc-André ter Stegen krijgt veelal de voorkeur van coach Luis Enrique. Toch was Enrique na afloop van het bekerduel met Atlético lovend over het optreden van Cillessen.

Enrique: "Jasper keepte geweldig. We kopen geen keepers omdat ze blond en knap zijn, wél omdat ze goed in het team passen en goede reddingen kunnen verrichten."