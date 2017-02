Eigen bijdrage in de ouderenzorg: hoe werkt het systeem?

Wel een eigen bijdrage, maar eerlijker berekend. Ouderenbond ANBO reageert op een plan van D66 om de hogere bijdrage in de ouderenzorg te schrappen. "In principe is de ANBO er niet tegen dat mensen met meer geld ook meer betalen. Maar het verschil tussen de laagste en de hoogste eigen bijdrage is wel heel hoog", zegt woordvoerder Renée de Vries.

Een eigen bijdrage blijft volgens ANBO nodig om het zorgstelsel betaalbaar te houden, maar de berekening moet evenwichtiger zegt de bond. Net zoals D66 vindt de ANBO het oneerlijk dat mensen die hun hele leven hard gespaard hebben daarvoor als het ware gestraft worden met een hoge eigen bijdrage. Het maximum dat ouderen moeten bijbetalen voor verpleeghuiszorg is nu ruim 2300 euro per maand, ofwel 27.600 euro per jaar.

De eigen bijdrage wordt berekend op basis van inkomen en vermogen. Ook speelt mee in wat voor gemeente iemand woont. Het bijtellingsstelsel is een ingewikkeld systeem, waarbij ook nog met veel andere factoren rekening wordt gehouden. We hebben de hoofdlijnen op een rijtje gezet.