Groenendijk wil 'jeugdliefde' ADO weer vertrouwen geven

De 52-jarige Leidenaar, die tussen 1982 en 1987 voor ADO uitkwam, sprak dinsdag uitvoerig met manager voetbalzaken Jeffrey van As en de twee zaten direct op een lijn over de te varen koers om ADO in de eredivisie te houden.

"Ik zie vooral een gebrek aan vertrouwen bij de spelers en dat moet terugkomen", vindt Groenendijk, die met de club heeft afgsproken na het seizoen te zullen evalueren en dan kan besluiten voor nog eens twee seizoenen hoofdtrainer van ADO te zijn.

Rust

"Het is nu belangrijk om vooral de rust terug te brengen. Dat zal niet makkelijk zijn, maar ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat we ook volgend seizoen op het hoogste niveau spelen. Anders zat ik hier niet."

Komende zaterdag krijgt Groenendijk in het uitduel met Go Ahead Eagles zijn eerste kans om voor een Haagse wederopstanding te zorgen. ADO verloor acht van zijn laatste negen competitieduels.