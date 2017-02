Utrecht mag milieuzone definitief houden

De instelling van een milieuzone in Utrecht is goedgekeurd door de Raad van State. Tegen het verkeersbesluit was beroep aangetekend door de club van automobilisten KNAC en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. De rechtbank in Utrecht had vorig jaar ook al bepaald dat de milieuzone rechtmatig is.

De milieuzone geldt voor de binnenstad van Utrecht, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. Dieselauto's van vóór 2001 mogen daar sinds 1 januari 2015 niet komen.

Milieubelang

De Raad van State zegt dat een gemeente "beoordelingsruimte" heeft bij het nemen van een verkeersbesluit. Dat betekent dat de absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet hoeft te worden aangetoond.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente de verschillende belangen goed tegen elkaar afgewogen en is het milieubelang met de maatregel gediend. Dat het gevolg voor het milieu mogelijk marginaal is, maakt volgens de Raad van State niets uit.

Negatief

De Stichting Stop Luchtvervuiling stelt dat het effect van de maatregel zelfs negatief is, omdat het aantal knelpunten in de stad toeneemt doordat automobilisten nu vaker moeten omrijden.

Milieudefensie is blij met de uitspraak, al is er voor een echt gezonde en leefbare stad veel meer nodig, zegt de organisatie.