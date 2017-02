Dode bij gewapende overval Geleen

Bij een gewapende overval op een woning in Geleen is een man om het leven gekomen. Hij woonde in het huis. Bij de overval, om drie uur 's nachts, werd geschoten. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed korte tijd later.

De politie meldt dat de verdachten van de overval zijn gevlucht. Bij de zoektocht is een speurhond ingezet. Rechercheurs spreken met buurtbewoners om bijzonderheden te achterhalen.

In de afgelopen twee weken was er in het zuiden van Limburg een reeks van gewapende overvallen en ramkraken.