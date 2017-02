Rechters buigen zich over Trumps inreisverbod, vonnis deze week

De Amerikaanse regering heeft in een hoorzitting met drie federale beroepsrechters een herstel bepleit van het omstreden inreisverbod dat president Trump twee weken geleden afkondigde. Dat werd na een week door een rechtbank in Seattle opgeschort, tot woede van de president.

De rechters legden de advocaten van de regering en van twee staten tegen het inreisverbod zijn, het vuur aan de schenen. In verhoren van dertig minuten kregen ze vaak scherpe vragen van de drie rechters, die met de telefonische hoorzitting meer inzicht wilden in de argumenten van de strijdende partijen. Het vonnis over de rechtmatigheid van het inreisverbod komt later deze week.

Trump besloot eind januari om burgers uit zeven overwegend islamitische landen te weren. Het gaat om ingezetenen van Syrië, Irak, Iran, Libië, Jemen, Somalië en Sudan. Het inreisverbod zou 90 dagen gelden. Vluchtelingen waren 120 dagen niet welkom in de VS.

Bewijs?

De president zegt dat hij de VS met het inreisverbod wil beschermen tegen terroristen, maar daarover waren de rechters kritisch. Ze vroegen de advocaat van de regering herhaaldelijk naar bewijs voor reële dreigingen. Dat moest de advocaat hen schuldig blijven. "De president heeft bepaald dat er een reëel risico was", zei hij.

De rechters stelden ook pittige vragen aan vertegenwoordigers van de staten Washington en Minnesota. Die willen het inreisverbod van tafel hebben. De vragen richtten zich onder meer op het betoog van de staten dat het inreisverbod discriminerend is. Een rechter merkte op dat het leeuwendeel van de moslims er helemaal geen last van heeft.

YouTube

De telefonische hoorzitting werd live uitgezonden en gestreamd door Amerikaanse nieuwszenders. De belangstelling was groot: alleen al op YouTube volgden op het hoogtepunt meer dan 135.000 mensen de woordenwisseling.