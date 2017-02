Richard 'Apollo' Hatch uit Battlestar Galactica overleden

In Los Angeles is de Amerikaanse acteur Richard Hatch (71) overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Captain Apollo in de sciencefictionserie Battlestar Galactica. Daarnaast speelde hij in The Streets of San Francisco en had hij gastrollen in jaren 80-series als Hotel, The Love Boat en Murder, She Wrote. Hij overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

De originele serie Battlestar Galactica uit 1978 werd in Nederland vanaf 1980 uitgezonden door de KRO onder de naam Slagster Galactica. In het vervolg speelde Hatch niet meer mee. Wel deed hij nog mee aan een remake die vanaf 2003 werd gemaakt.

Op zoek naar de aarde

In een tijd dat Nederland nog maar twee televisiezenders had, keken er veel mensen naar de serie. Battlestar Galactica ging over de laatst overgebleven bewoners van een vernietigde ruimtekolonie die in een vloot ruimteschepen onder leiding van de Galactica op zoek waren naar de legendarische planeet Aarde. Hatch speelde de zoon van commandant Adama (Lorne Greene). Samen met zijn beste vriend Lieutenant Starbuck (Dirk Benedict, Face uit The A-team) was hij continu op zoek naar de planeet die ze uiteindelijk net niet vonden. Dat gebeurde pas in de tweede serie.