Rutte vindt nepfoto Wilders 'totaal niet normaal'

Premier Rutte heeft geen goed woord over voor de nepfoto van D66-leider Pechtold die Geert Wilders maandag verspreidde. Daarop was Pechtold afgebeeld tussen radicale moslims bij een demonstratie voor de invoering van de sharia.

Rutte noemde de tweet van Wilders in het tv-programma Jinek "totaal smakeloos". Pechtold reageerde verbolgen op de montagefoto. Hij vond de actie van Wilders onacceptabel en zei dat de PVV-leider een grens had overschreden.

Ook Rutte vindt dat Wilders te ver is gegaan. "Politici moeten elkaar stevig de maat nemen en discussiƫren over standpunten, maar dit gaat echt een grens over. Het is totaal niet normaal."

De premier heeft Pechtold maandag gebeld om hem zijn steun uit te spreken. Op de vraag of hij Wilders ook heeft aangesproken, antwoordde Rutte dat de twee al drie jaar "niet meer echt een lang gesprek" hebben gehad.