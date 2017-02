Internationale kritiek op Israël na legalisering nederzettingen

De Europese Unie en de Verenigde naties hebben felle kritiek geuit op het besluit van het Israëlische parlement om duizenden illegaal gebouwde huizen in bezet Palestijns gebied te legaliseren. EU-buitenlandcoördinator Mogherini zegt dat met de wet "een gevaarlijke drempel" wordt overschreden. Ook noemde ze de nederzettingen een obstakel naar vrede en een bedreiging voor een tweestatenoplossing.

Maandag nam de Knesset een wet aan waarmee zo'n 4000 huizen op de Westelijke Jordaanoever worden gelegaliseerd. Het gaat om eenvoudige woningen die zonder toestemming zijn gebouwd op particuliere grond van Palestijnen. Ultrarechtse partijen willen met de wet voorkomen dat de nederzettingen moeten worden ontruimd, maar tegenstanders spreken van landjepik en annexatie. De Palestijnse president Abbas is woedend en wil dat de internationale gemeenschap in actie komt.

Witte Huis

De nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Portugees Guterres, is "zeer bedroefd" over de gang van zaken. Hij zegt dat de wet in strijd is met internationaal recht en voor Israël "verstrekkende juridische gevolgen" kan hebben.

Ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben hun zorgen geuit. Opvallend stil is het in Washington: president Trump en minister van Buitenlandse Zaken Tillerson hebben niet gereageerd. Het Witte Huis onthoudt zich naar eigen zeggen van commentaar omdat de zaak in Israël waarschijnlijk voor de rechter komt.