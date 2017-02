De onmogelijke tentoonstelling over Srebrenica komt er nu echt

Tijdens de voorbereidingen is rekening gehouden met de visie van nabestaanden en Dutchbat-militairen. Met Bosnische Serviërs is niet gesproken. Volgens een inwoner van Srebrenica is dat een kwalijke zaak. Hij zegt: "Er waren ook Servische slachtoffers. Als wij een tentoonstelling zouden maken, zou die anders zijn dan deze. Misschien moeten wij ons eigen museum openen. Deze expositie leidt opnieuw tot spanningen."

Historicus Brinks zegt dat bewust voor deze opzet is gekozen, om praktische redenen: "Als dat zo gevoelig ligt, dan is het vrijwel onmogelijk om die kant er dan ook nog in te brengen. Het was al vrij snel duidelijk dat dat hem niet ging worden. Ik hoop dat het over tien of twintig jaar wel kan. Maar dat zal moeten blijken."