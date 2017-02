Naamcheck banken moet verkeerde overboekingen tegengaan

De Nederlandse banken voeren nog dit jaar de IBAN-Naam Check in. Dat houdt in dat als klanten een bedrag overboeken, automatisch gecontroleerd wordt of het rekeningnummer bij de naam van de begunstigde hoort. Als dat niet klopt, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Daarmee kunnen verkeerde overboekingen en fraude met rekeningnummers worden voorkomen.

De vernieuwing is door de Betaalvereniging Nederland bekendgemaakt in het tv-programma Opgelicht?!. Het AVROTROS-programma voerde actie voor het invoeren van de controle. Een petitie daarvoor was door 40.000 mensen ondertekend.

De naam-en-rekening-controle is het afgelopen jaar door de Rabobank ontwikkeld. Rabo wil de automatische controle tussen maart en juni invoeren en daarna krijgen ook de andere banken er de beschikking over.

Kostbaar en lastig

Tot nu toe controleren de banken in Nederland niet of een naam bij een rekeningnummer hoort. Bij verkeerde overboekingen pakt dat vaak vervelend uit, omdat het terughalen van verkeerd overgemaakt geld alleen kan als de rekeninghouder daaraan meewerkt.

Een automatische koppeling tussen de naam en de rekening zou veel ellende kunnen voorkomen, maar volgens Betaalvereniging Nederland en de banken was dat te kostbaar en lastig in verband met de privacy.

Opgelicht?! bood onder meer eind vorig jaar de petitie aan in de Tweede Kamer en ook de Consumentenbond maakte zich sterk voor de controle. Directeur Bart Combée noemt het fantastisch nieuws: "Maar je vraagt je af waarom er zolang gedaan werd alsof we iets onmogelijks vroegen."