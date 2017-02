Mogelijk persoonsverwisseling bij aanval op kapper

Fietsers gezocht

In de uitzending van Opsporing Verzocht deed de politie een oproep aan getuigen. Onder andere een groep van vier fietsers wordt gezocht. Die fietsten aan het eind van de middag, vlak voor de aanval op de kapper, over de Kottendijk, waarbij één van de fietsers ten val kwam. Een vrouw hielp de gevallen fietser overeind. De politie wil zowel de fietsers als de vrouw graag spreken.

Ook hebben passagiers van de buslijn die langs de kapperszaak loopt misschien iets gezien. Na de uitzending zijn bij de politie zeven tips binnengekomen.

Ook staat nu vast dat de auto die na de aanval in Hengelo in brand werd gestoken, was gestolen. Dat was een donkere Seat en mogelijk is dat de auto waarin de dader van de aanval na zijn daad is gevlucht. Gezien is dat hij in een donkere auto stapte.