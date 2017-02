Miljardair Betsy DeVos met hakken over sloot benoemd tot minister in VS

Het is voor Donald Trump de tot dusver zwaarst bevochten benoeming in zijn nieuwe kabinet: met de kleinst mogelijke meerderheid is Betsy DeVos door de Senaat benoemd tot de nieuwe Amerikaanse minister van Onderwijs.

De 59-jarige DeVos, een miljardair die grote bedragen doneerde aan de Republikeinse partij, moest toezien hoe de stemmen in de Senaat staakten: 50 tegen 50. De stem van vice-president Mike Pence gaf vervolgens de doorslag. Het is voor het eerst in de Amerikaanse parlementaire geschiedenis dat een presidentiële nominatie op deze manier doorgedrukt moest worden.

De benoeming van de zakenvrouw op de post Onderwijs is omstreden, onder meer door haar gebrek aan kennis over openbare scholen; ze is een groot voorstander van privé-onderwijs.