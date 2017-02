Taakstraffen voor dieven schutterszilver

Twee vuilnismannen zijn veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat ze een doos vol zilver wilden verkopen die per ongeluk bij het vuil was gezet. Dat meldt 1Limburg.

Het duo werkte voor een Limburgs recyclingbedrijf toen ze de 220 zilveren schilden van de schutterij in Kerkrade ontdekten tussen het afval.

Het zilver was in beheer van de Rabobank. Een medewerker dacht echter dat het om oude carnavalsmedailles ging en zette het per ongeluk bij het grofvuil.

Undercoveragent

Maandenlang was het kostbare zilver spoorloos, tot de twee mannen probeerden het te verkopen. Door inzet van een undercoveragent konden de mannen opgepakt worden.

Het Openbaar Ministerie eiste naast de taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De rechter besloot die niet op te leggen omdat de mannen spijt betuigden en allebei hun baan zijn kwijtgeraakt.