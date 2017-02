IMF-bestuur unaniem: Griekse schuld onhoudbaar

Verdeeld

Het IMF-bestuur blijkt verdeeld over de vraag hoe het nu verder moet. De meerderheid van de 24-koppige directie vindt dat van Griekenland niet langer gevraagd mag worden om verder te bezuinigen. "De directeuren erkennen dat de bezuinigingen een zware tol hebben geëist van de maatschappij die, samen met de hoge armoede en werkloosheid, heeft geleid tot een vertraging van de hervormingen."

Maar een deel van de directie wil dat Griekenland nog wel verder bezuinigt om tot een hoger primair overheidsoverschot te komen. Een primair overschot is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid, exclusief rente en aflossing op de overheidsschuld.

Kwijtschelding

Over 2016 had Griekenland een primair overschot van 0,6 procent, maar over de hele linie nog altijd een begrotingstekort van 2,3 procent. Wel kende Griekenland voor een eerst sinds 2008 weer economische groei: 0,4 procent. De werkloosheid was met 23,2 procent vorig jaar nog altijd extreem hoog.

Ook over de vraag of de Europese instituties Griekenland moeten helpen door een flink deel van de schuld kwijt te schelden, is het IMF het niet eens. "De meeste directieleden vinden dat verdere schuldsanering nodig is om tot een houdbare schuld te komen, ondanks de enorme Griekse opofferingen en de genereuze steun van de Europese partners." Het komt zelden voor dat het IMF zo openlijk zegt dat het bestuur verdeeld is.

Binnen het bestuur is wel overeenstemming over de opdracht aan Griekenland om verder te hervormen en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Zo vindt het IMF dat Athene nieuwe pogingen moet doen om de belastinginning te verbeteren en belastingfraude aan te pakken, een al jaren gekoesterde wens.