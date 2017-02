Walkowiak (89), verrassend Tourwinnaar in 1956, overleden

De Franse oud-wielrenner Roger Walkowiak, winnaar van de Tour de France in 1956, is overleden. Hij was na de dood van Ferdi Kübler eind vorig jaar de oudste nog levende Tourwinnaar.

Walkowiak (89), een Fransman van Poolse afkomst, won de Tour van 1956 verrassend nadat hij in Bretagne in de zevende etappe in een lange ontsnapping met 31 andere renners 18 minuten op de favorieten had gepakt. Hij raakte het geel in de Pyreneeën aan onderen anderen Gerrit Voorting en Wout Wagtmans kwijt, maar heroverde die in de laatste Alpenrit.

Walkowiak won de Tour vervolgens zonder ritzege. De 88-jarige Federico Bahamontes, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1959, is nu de oudste nog levende Tourwinnaar voor Jan Janssen (76).